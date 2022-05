Empoli, Pinamonti: «Inter? Partita speciale. Se dovessi segnare...»

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha parlato i microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla sfida contro l’Inter

PARTITA – «Emozione unica e diversa dalle altre gare. Rivedrò molti miei compagni e tornerò a casa. Vogliamo giocarci la nostra partita e io voglio aumentare il bottino di gol. Se dovessi segnare, però, non esulterei per rispetto alla società

STAGIONE – «Per me è il migliore come dicono i numeri. Fondamentale per me questa stagione perché avevo bisogno di stimoli e fiducia. Grato all’Empoli per questo. La scelta di venire qui è arrivata dopo l’insistenza che la squadra ha mostrato nel volermi. Ho ricevuto tante chiamate da Andreazzoli e Accardi».

RAIOLA – «Con lui avevo un rapporto speciale, è stato un duro colpo la notizia. Per me era come un padre, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo».