Empoli, Pinamonti: «Non avuto dubbi nel scegliere l’Inter. Idolo? Icardi»

Pinamonti a cuore aperto sulle pagine di Sportweek. Dagli inizi, lo sbarco a Empoli e gli idoli

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, si è raccontato a SportWeek inserto de La Gazzetta dello Sport. Passato, presente, idoli e l’Inter, le parole del classe ’99:

MOMENTO POSITIVO – «Sto vivendo appieno questo momento di felicità, che dura da inizio stagione, e, credimi, non sto per niente pensando a quello che sarà. Voglio godermi questo periodo proprio perché so che torneranno giorni meno positivi, quando, come dicevo prima, cambieranno di nuovo i giudizi nei miei confronti»

INTERISMO – «Mio papà da giovane andava in curva a San Siro. Fa il bancario, mamma invece si occupa dell’azienda agricola della sua famiglia. Poi ho una sorella più grande che sta in Australia. Avevo otto anni e giocavo in una squadretta di paese, la Bassa Anaunia a Denno, quando Roberto Vincenzi, un osservatore che lavorava coi grandi club, disse ai miei genitori: ‘Posso portarlo a un provino all’Inter o al Milan, oppure alla Juve, all’Atalanta o al Torino’. E aggiunse: ‘Andrea, decidi tu’. Ma io avevo già deciso mentre ancora parlava»

IDOLI – «Ibra l’ho visto quando sono entrato all’Inter. E’ una miscela di caratteristiche tecniche e atletiche che solo lui possiede in misura così alta. E poi la mentalità…Icardi è completamento diverso da come viene dipinto per la sua vita fuori dal campo. Ha fatto di tutto per me quando ho iniziato a vivere da solo a Milano. E’ il mio centravanti ideale: in area si muove come nessuno»

