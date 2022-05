Lautaro, doppietta e record: l’Inter rimonta e continua a sognare

Lautaro è la scintilla della rimonta per l’Inter contro l’Empoli e per lo scudetto: doppietta e record di reti in A

L’Inter cade, si rialza e sferra il colpo decisivo all’Empoli grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato il match winner di San Siro e ha fatto impazzire i tifosi.

I nerazzurri ci credono per lo scudetto e l’entusiasmo a fine partita ne è la dimostrazione. Lautaro può essere la scintilla in questo finale di stagione, nonostante le voci di mercato, è lui a trascinare l’Inter a suon di gol. La sua doppietta gli consente anche di raggiungere il record di reti personali in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.