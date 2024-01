Empoli, UFFICIALE l’arrivo di Cerri dal Como

Alberto Cerri è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Empoli. Il giocatore arriva in prestito con una formula particolare

Alberto Cerri è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Empoli e il suo contratto è stato già depositato in Lega. Il giocatore arriva in prestito dal Como con una formula particolare: il classe 1996, al termine della stagione in corso, avrà nel suo contratto sia il diritto che l’obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro (quest’ultimo legato al raggiungimento di particolari obiettivi, come le presenze da titolare).