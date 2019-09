Emre Can mette una pezza: «Continuerò a combattere per la Juve» – FOTO

Il centrocampista bianconero Emre Can prova a chiarire dopo le dichiarazioni al veleno di questa mattina sull’esclusione dalla lista CL

Dopo le dichiarazioni al veleno di questa mattina, Emre Can prova a chiarire la sua posizione tramite i suoi profili social. Il centrocampista tedesco ha dichiarato quanto segue.

«Sarò sempre grato alla Juventus e al modo in cui mi hanno supportato e sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo della mia malattia. Per rispetto della Juventus e dei miei compagni di squadra, il cui successo è sempre stata la mia prima priorità, non dirò altro e continuerò a combattere in campo. Vostro Emre»

I will always be grateful to Juventus Turin and how they supported and stood by me since I am part of the club, particularly during my time of illness. — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019