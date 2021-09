Erede Handanovic, l’Inter ha il successore: pre-accordo con Onana

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero già tra le mani un pre-accordo con Onana per la prossima stagione

L’Inter accelera per André Onana. Come scrive il Corriere dello Sport stamane, il portiere camerunese è l’erede designato di Handanovic tra i pali nerazzurri, con i due che potrebbero comunque giocarsi il posto nella prossima stagione prima di un eventuale divorzio con il capitano.

Se non ci saranno sorprese, l’Inter metterà le mani su Onana il prossimo gennaio per poi farlo arrivare a Milano a parametro zero in estate visto che è in scadenza di contratto con l’Ajax. L’estremo difensore, che rientra a novembre dalla squalifica per doping, secondo il quotidiano romano ha trovato un pre-accordo con il club campione d’Italia a partire dalla prossima stagione.