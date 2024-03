L’Ajax non parteciperà alla prossima Champions League

Manca solo la matematica, ma dopo il pareggio di oggi l’Ajax è sempre più lontano dalla qualificazione in Champions League

Non è ancora matematico, ma anche l’odierna giornata di Eredivisie ha certificato come l’Ajax non parteciperà il prossimo anno alla nuova Champions League. Troppo elevato il distacco dal terzo posto che permette di accedere ai preliminari, un -13 dal Twente praticamente incolmabile a 9 giornate dal termine.

Alla Johan Cruijff Arena i lancieri oggi hanno rischiato di perdere con il Fortuna Sittard. Dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un’azione personale di Taylor, nella ripresa hanno subito il ribaltone con le reti di Duarte e Sierhuis. Solo nelle battute finali, su una mischia da calcio d’angolo, il “solito” Brobbey ha trovato la zampata per il 2-2.