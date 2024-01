Eredivisie: Feyenoord Twente 0-0, Gimenez fallisce il rigore per vincere

C’erano un po’ di assenze importanti a condizionare la gara tra Feyenoord e Twente, seconda e terza forza dell’Eredivisie

C’erano un po’ di assenze importanti a condizionare preventivamente la gara tra Feyenoord e Twente, seconda e terza forza dell’Eredivisie. I campioni d’Olanda non potevano schierare Stengs, il giocatore che più crea spazi e occasioni, apparso affaticato recentemente. Peggio andava agli ospiti, però, che non avevano la coppia di attaccanti che finora ha garantito 17 gol in due: Ugalde, destinato a passare al campionato russo, e Steijnm lasciato in panchina dal tecnico Oosting.

Le premesse erano opposte per le due squadre: il Feyenoord era senz’altro rinvigorito dal risultato settimanale in KVNB Beker, l’1-0 sul Psv Eindhoven che ha determinato la prima sconfitta in patria della capolista. Al contrario, il Twente era reduce dallo stop per 1-0 incontrato nell’ultimo turno di Eredivisie sul campo del Nec Nijmegen.

Il primo tempo che ne è uscito è stato piuttosto confuso. Tanti errori, poca profondità, palla spesso in aria senza che una delle due contendenti riuscisse a giocarla con una certa precisione. Al riposo, però, i rimpianti erano tutti della formazione di Enschede. Su un lancio a campo aperto Brenet e Vlap si sono presentati liberissimi davanti a Bijlow: il più facile dei gol 2 vs 1 è stato fatto, ma con l’incredibile errore con il primo giocatore che ha servito il secondo in fuorigioco. Il Feyenoord ha ringraziato per l’ingenuità e sul finire della prima frazione di gioco è cresciuto, anche perché Gimenez è salito in cattedra e qualcosa ha determinato nell’area avversaria, non abbastanza, però, per sbloccare lo 0-0.

L’occasione è arrivata subito nella ripresa e proprio sul piede del messicano. Che dagli undici metri si è fatto parare il tiro da Unnerstall: il portiere tedesco si è confermato anche sul tap-in quasi a colpo sicuro da parte di Hancko e sul successivo tiro di Paixao. Tre interventi che hanno salvato il pareggio, messo in crisi più volte nel secondo tempo dal continuo assalto dei Rotterdammers, che non sono riusciti a trovare il modo di vincere alla gara. E anzi, proprio all’ultimo respiro, hanno rischiato la beffa su una conclusione di Unuvar che è andata vicina allo specchio della porta, con il portiere Bijlow tagliato fuori.

Sorride il Psv, che va a +12, e soprattutto l’Ajax, che col 4-2 di ieri sul campo dell’Heracles accorcia su tutte le concorrenti per un posto in Champions, tutte bloccate, compreso l’Az Alkmaar (2-2 con l’Heerenveen).