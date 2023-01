Eredivisie, il Feyenoord avanza, l’Az Alkmaar tiene il passo

Il punto sul campionato di Eredivisie, in cui due giornate fa il Feyenoord si è laureato campione d’inverno. Domani gioca l’Ajax

Laureatosi campione d’inverno, il Feyenoord ha mantenuto il primato nella prima giornata di ritorno, raddoppiando il vantaggio da 3 a 6 punti sul Psv, malamente sconfitto a Emmen ieri sera. La formazione di Arne Slot non ha incontrato difficoltà contro il Nijmegen. Dopo appena 9 minuti Dilrosun ha portato in vantaggio i Rotterdammers e prima della fine del primo tempo il turco Kocku ha realizzato il suo ottavo centro in Eredivisie, trasformando un calcio di rigore. Nell’occasione è pure stato espulso Marquez Alvarez, perciò la ripresa è stata di tutta tranquillità.

Tiene il passo l’Az Alkmaar che si è imposto con un secco 4-1 in casa dei Go Ahead Eagles, mantenendosi così a 2 punti di distanza dai capoclassifica. Classifica che si sta allungando, il Twente ha impattato 2-2 sul campo del Vitesse. Domani tocca all’Ajax rispondere battendo il Volendam: così andrebbe a -5 dal Feyenoord e, soprattutto, interromperebbe una sequenza di 6 gare senza vittorie (1 sconfitta e 5 pareggi), la zavorra principale del suo strano andamento di torneo. Fischio d’inizio alle ore 21, la gara di Amsterdam sarà visibile su MolaTv.