Eredivisie, 8ª giornata in diretta streaming su Mola

Prosegue il duello serrato tra Ajax e PSV, ma il Feyenoord non si dà per vinto: 8ª giornata di Eredivisie in diretta streaming esclusiva su Mola

Finita la sosta nazionali, torna l’Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è in diretta streaming su Mola (previa registrazione, QUI il link per iscriversi). PSV e Ajax guidano la classifica a 18 punti, ma non mancano le inseguitrici. L’AZ Alkmaar, infatti, ha 17 punti, è l’unica squadra ancora imbattuta e nello scorso turno ha trionfato per 2-1 contro i lancieri. Segue il Feyenoord che, a 16 punti, è in piena corsa per il titolo nonostante la recente sconfitta nello scontro diretto col PSV.

Nello scorso turno, il PSV ha vinto per 4-3 il big match contro il Feyenoord grazie ai gol di Branthwaite, Gakpo, Til e Obispo. La squadra di van Nistelrooy ora va trasferta sul campo del Cambuur, fanalino di coda che tra le mura amiche non ha ancora fatto punti. I boeren arrivano al weekend sulle ali dell’entusiasmo, mentre in casa Ajax la situazione è tutt’altro che felice. Nelle ultime due uscite, la squadra di Schreuder ha perso contro Liverpool e AZ Alkmaar, senza mettere sul campo prestazioni convincenti sul piano del gioco. Il match di sabato contro il Go Ahead Eagles rappresenta l’occasione giusta per ritrovare una vittoria piena, siccome il club di Deventer ha perso 5 delle prime 7 partite di Eredivisie.

Il palinsesto di Mola prosegue con NEC Nijmegen-Feyenoord, partita in cui i Rotterdammers hanno l’obbligo di riscattare la sconfitta contro il PSV dello scorso turno. Il NEC, però, non è un avversario morbido: il club dell’ex Ajax e Genoa Lasse Schöne ha fatto risultato nelle ultime 6 uscite in campionato. Chiude il weekend olandese il frizzante match tra Twente e Vitesse. Le aquile di Arnhem hanno appena cambiato allenatore e devono iniziare a carburare dopo un inizio di stagione horror. Dall’altro lato, la squadra di Enschede deve trovare una continuità che le permetterebbe di essere una seria candidata per il titolo.

Gli impegni del weekend

Sabato 1 ottobre – ore 16:30 – Cambuur vs PSV Eindhoven – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi

Sabato 1 ottobre – ore 20:00 – Ajax vs Go Ahead Eagles – telecronaca di Manolo Chirico+Paolo Rossi

Sabato 1 ottobre – ore 21:00 – Twente vs Vitesse – telecronaca di Andrea Colella

Domenica 2 ottobre – ore 14:30 – NEC Nijmegen vs Feyenoord – telecronaca di Enrico Zambruno