La Juventus potrebbe cedere Miralem Pjanic. Due big spagnole sul bosniaco, i bianconeri possono puntare su Eriksen

La Juventus è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il club bianconero pensa a grandi colpi ma potrebbe anche perdere qualche pezzo pregiato. Ad esempio Miralem Pjanic ha molto mercato. Il centrocampista bosniaco è apprezzato in Premier League ma soprattutto nella Liga spagnola. Real Madrid e Barcellona hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero presentare un’offerta importante al club bianconero. La Juve non ha intenzione di privarsi del bosniaco ma valuta Eriksen tra le possibili alternative.

Il centrocampista del Tottenham, uno dei migliori nell’ultima stagione della Premier League, è un vecchio pallino della Vecchia Signora. La dirigenza della Juventus stravede per lui e secondo Il Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero chiedere informazioni al Tottenham per il danese classe ’92 in caso di partenza di Pjanic. Uno dei sogni della Juve è e rimane Luka Modric, gioiello del Real Madrid ma l’alternativa potrebbe essere proprio Erkisen. Naturalmente entrambi i colpi sono molto difficili per via dei costi eccessivi ma la Juve, con l’eventuale tesoretto ricavato da Miralem Pjanic (si parla di almeno 70 milioni), potrebbe puntare su Modric o Eriksen.