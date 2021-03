Eriksen: «Qui all’Inter sono felice. Sono pronto a giocare»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Eriksen ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il Torino

«Penso che sarà una partita difficile, sappiamo dove sono in classifica, devono combattere per ogni punto e lo stesso dobbiamo fare noi. Vogliamo mantenere la nostra posizione. Sono molto felice qui all’Inter, il mio ginocchio sta bene. Mi sono allenato ieri e sono pronto per giocare».