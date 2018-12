Filippo Inzaghi resta sulla panchina del Bologna – 09 Dicembre, ore 17.30

Come comunicato da Sky Sport, la dirigenza del Bologna consolida la volontà di puntare ancora su Filippo Inzaghi, almeno per un’altra giornata. Decisiva sarà quindi la gara interna contro il Milan, sfida in programma per martedì prossimo.

Filippo Inzaghi è sempre più a rischio esonero. L’ennesima sconfitta di oggi contro l’Empoli segnala il difficile momento del Bologna che è rilegato alla terzultima posizione in classifica. Dopo la brutta prestazione contro la Sampdoria di settimana scorsa, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più questo pomeriggio contro l’Empoli. Una squadra, quella toscana, che era al quartultimo posto e poteva esser raggiunta e superata in caso di vittoria. E invece i gol di Caputo e La Gumina hanno spento le speranze di andare in zona salvezza. Ad oggi la vittoria per il Bologna manca dallo scorso 30 settembre in casa contro la Roma, da allora 4 sconfitte e 3 pareggi. A questo punto sembra finita l’avventura di Inzaghi nei rossoblù. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bologna sarebbe già alla ricerca di un possibile sostituto che sarebbe Sinisa Mihajlovic. Sul taccuino dei rossoblù anche Donadoni, precedente allenatore dei felsinei, e De Biasi. Il serbo rimane però in pole.