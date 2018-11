Dopo gli ultimi risultati negativi, Grosso è a rischio esonero sulla panchina dell’Hellas Verona: Prandelli sarebbe il sogno

Giornata difficile per le panchine veronesi. Se in Serie A, nel Chievo, Ventura ha scelto di dimettersi da allenatore dei clivensi, anche in Serie B, nell’Hellas, la panchina resta bollente. Infatti, dopo la sconfitta per 4-2 sul campo del Brescia, Fabio Grosso rischia seriamente l’esonero.

Attualmente il Verona si trova al settimo posto con 18 punti, e ha vinto una sola volta nelle ultime 5 partite. Davvero poco per una corazzata chiamata a tornare nella massima serie. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il tecnico Grosso potrebbe esser sostituto o da Marco Baroni oppure da Cesare Prandelli.