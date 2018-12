Esonero Pioli: decisivo il Sassuolo. Donadoni sullo sfondo

La Fiorentina potrebbe cambiare allenatore. Esonero Pioli: il tecnico rischia, al suo posto è pronto Roberto Donadoni

Cambio della guardia in casa Fiorentina? I viola stanno vivendo un momento estremamente delicato e non vincono dallo scorso 30 settembre. La prestazione con la Juve non ha portato punti e dopo l’ultimo successo (2-0 contro l’Atalanta) sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte, l’ultima appunto contro la Juventus. La formazione di StefanoPioli sembra essere entrata in un tunnel senza uscita: non riesce a vincere e non riesce a far segnare i suoi attaccanti. Simeone non segna da agosto, Chiesa da settembre. Sul banco degli imputati, secondo Repubblica, è finito anche Stefano Pioli, che ora rischia l’esonero.

Nessuno del club, anche dopo la sconfitta contro la Juventus, ha messo in discussione il tecnico, ora l’obiettivo è il Sassuolo, prossimo avversario dei viola. Il match contro i neroverdi sarà uno scontro per l’Europa (i neroverdi di De Zerbi sono al settimo posto) ma sarà anche un bivio per Stefano Pioli. Trovare un sostituto non sarà impresa semplice. Tra i tecnici liberi ci sono Sousa, Montella, Mihajlovic e Prandelli, tutti ex allenatori viola che non si sono lasciati benissimo con la società. Attenzione dunque al nome di RobertoDonadoni, ex allenatore del Bologna, in attesa di una chiamata e nel mirino della Roma per l’eventuale dopo Di Francesco.