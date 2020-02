Esonero Semplici, arriva il comunicato ufficiale della SPAL

Esonero Semplici, la SPAL ha comunicato l’esonero del tecnico, che lascia Ferrara dopo sei anni

Leonardo Semplici non è più il tecnico della SPAL. La società biancazzurra, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l’esonero:

«SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni».