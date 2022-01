Esonero Shevchenko: fiducia a tempo fino al Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore calde per il possibile esonero di Shevchenko: il summit in casa Genoa si è risolto con un nulla di fatto ma la fiducia è a breve termine

Continuano a rincorrersi le voci sull’esonero di Andryi Shevchenko. Il tecnico rischia di finire a breve la sua avventura al Genoa, con sullo sfondo il possibile approdo alla Nazionale della Polonia.

Il vertice di oggi in rossoblù non ha portato in dote novità, con l’idea di concedere all’ucraino fiducia (pochissima) a scadenza. La sfida di Coppa Italia contro il Milan può essere l’ultima chance.