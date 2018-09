La reazione della sorella di Ronaldo all’espulsione del portoghese in Valencia-Juventus

Un’espulsione incredibile che farà sicuramente parlare per settimane. Cristiano Ronaldo, al suo debutto con la Juventus in Champions League ha ricevuto un rosso per una presunta tirata di capelli a Jeison Murillo. A protestare, oltre a tutti i tifosi juventini del mondo, c’è anche Katia Aveiro, la sorella di CR7. Sul suo Instagram, la sorella del portoghese ha postato due immagini nella sua storia, mostrando tutta la sua contrarietà. «La vergogna del calcio è grande fratello», ha scritto nella prima, con le parole «Vergogna» a concludere la foto di Ronaldo in lacrime prima di uscire. «Loro cercano di sminuirti ma non ce la faranno mai, è incredibile, VERGOGNA!!» il messaggio della seconda foto. Una polemica che, visto anche il calibro del personaggio, alla prima espulsione in carriera in Champions, difficilmente si placherà.