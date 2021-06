Euro 2020, altro record per Cristiano Ronaldo: eguagliato Klose

Con il gol contro la Germania, Cristiano Ronaldo ha raggiunto un altro record agli Europei

Come riportato da Opta con il gol del momentaneo 1-0 segnato alla Germania (il suo primo contro la Nazionale di Low), Cristiano Ronaldo ha eguagliato il tedesco Miroslav Klose come miglior marcatore nei due principali tornei internazionali (Europei e Mondiali): 19 reti per entrambi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

L’attaccante della Juventus proverà a staccare Klose nel prosieguo della competizione in attesa di chiarire il suo futuro in bianconero. Una decisione definitiva in tal senso sarà preso all’Europeo.