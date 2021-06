Final Four a Wembley, il Segretario alla Cultura inglese: «Sarà indimenticabile»

Il Segretario alla Cultura inglese Oliver Dowden ha parlato di cosa significheranno le Final Four di Euro 2020 per l’Inghilterra

Oliver Dowden, Segretario alla Cultura inglese, ha parlato delle Final Four di Euro 2020 che si disputeranno a Wembley con 60mila spettatori sugli spalti.

«Siamo entusiasti dell’accordo per l’aumento del pubblico per le semifinali e la finale di Euro 2020. Abbiamo lavorato in stretto contatto con UEFA e FA per garantire l’adozione di misure sanitarie anti Covid rigorose e rigide, consentendo allo stesso tempo a un maggior numero di tifosi di tornare a seguire le partite dal vivo. Sarà un momento indimenticabile nella ripresa dell’intero Paese».