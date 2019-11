Euro 2020, da martedì in vendita 1 milione di tagliandi

Euro 2020, martedì 4 dicembre partirà la vendita dei tagliandi: saranno circa un milione quelli messi in vendita

Partirà il 4 dicembre la vendita dei tagliandi per i prossimi Europei del 2020. Saranno un milione i biglietti messi in vendita dalla UEFA per il primo europeo itinerante della storia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport proprio per la natura della competizione non tutti i prezzi saranno uguali. Gli stadi più convenienti saranno quelli di Baku, Bucarest e Budapest con un prezzo pari a 30€. In tutti gli altri impianti, compreso quello di Roma, il minimo sarà di 50€.