Euro 2024 Chiellini: «Spiace ridare la coppa, ma la meritano»

Le parole di Giorgio Chiellini, ex capitano dell’Italia campione d’Europa, che riconsegnerà la Coppa prima della finale

Giorgio Chiellini, in qualità di ex capitano dell’Italia campione in carica, sarà la persona che riconsegnerà la coppa prima della finale di Euro 2024, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

RICONSEGNARE LA COPPA – «Un po’ di dispiacere c’è a ridarla indietro questa coppa, sognavo di ridarla all’Italia. Purtroppo la meritano molto più di noi. Chiunque penso vorrebbe essere in campo, vedere l’entusiasmo del pubblico inglese mi dà un brivido positivo. Pronostico? Se devo mettere un pound, io dico l’Inghilterra. La Spagna rispetto a tre anni fa è molto diversa, è cambiata tanto. L’Inghilterra è maturata e ha un Bellingham in più, mi aspetto tanto da Jude».

BELLINGHAM – «Sono qui grazie a lui. Rispetto a tre anni fa hanno lui in più, Foden e Saka che sono ancora cresciuti. Sono tutti votati per un obiettivo, è una squadra contro 11 giocatori: chi vincerà?».

MORATA – «Dispiace vedere le critiche nei suoi confronti, è un bravo ragazzo ma bisogna avere la forza di lasciar andare. Non è il solo capitano della squadra, ma lui deve pensare a diversi e giocare. Non deve leggere, solo giocare».