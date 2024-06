Euro 2024, TERRORE nella città di STOCCARDA: ACCOLTELLATI tre tifosi, la ricostruzione di questo brutto episodio

Attimi di terrore puro a Stoccarda. Nella giornata di ieri, in una fan zone, dove molte persone erano riunite a vedere Repubblica Ceca-Turchia , un uomo ha accoltellato tre tifosi turchi.

Come riferisce Sportface le forze dell’ordine hanno prontamente arrestato il venticinquenne d’origine siriana. Al momento sono in corso le indagini della polizia, specialmente per l’utilizzo di un’arma in una zona largamente controllata.