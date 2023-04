Euro 2032, c’è la candidatura ufficiale dell’Italia

L’Italia è candidata ufficialmente per ospitare gli europei del 2032: l’altra candidatura è quella della Turchia

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha reso note le candidature ufficiali per gli Europei del 2028 e del 2032. Ufficiale adesso la proposta dell’Italia per Euro 2032, mentre Regno Unito e Irlanda hanno fatto lo stesso per il 2028. Contro entrambe gareggerà la Turchia, che ha presentato ben due dossier. Di seguito il comunicato.

«La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032. Regno Unito e Irlanda (rappresentate dalle Federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles) hanno presentato la loro candidatura per EURO 2028. La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l’Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032. La UEFA desidera ringraziare tutte le Federazioni nazionali per aver inviato i loro dossier. Nei prossimi mesi, l’amministrazione UEFA valuterà ciascuna delle offerte, con il Comitato Esecutivo UEFA che voterà e stabilirà, a ottobre, chi si sarà aggiudicato il diritto di ospitare entrambe le edizioni. La procedura di voto completa può essere trovata nel regolamento di candidatura di UEFA EURO»