Torosidis avvisa il Milan: «Non ci deve sottovalutare»

Vasilis Torosidis pronto ad affrontare nuovamente il Milan: ecco le parole del terzino dell’Olympiacos

Reduce dallo 0-1 sul Dudelange, il Milan è atteso domani dalla sfida contro l’Olympiacos, seconda giornata di Europa League. Vecchia conoscenza del calcio italiano, il biancorosso Vasilis Torosidis ha commentato: «Marcai il 3-1 nella semifinale di Coppa Italia (contro l’Inter a San Siro, ndr) e fu una serata trionfale per noi giallorossi in uno degli stadi più affascinanti d’Europa. Perciò ogni volta che ci torno l’adrenalina aumenta. Certo, è un brutto cliente per noi questo Milan rinvigorito dalla bella vittoria in casa del Sassuolo. Ma non inganni la nostra sconfitta con il Paok Salonicco. Sinora avevamo sempre vinto in campionato e con il Betis abbiamo pareggiato».

Continua l’ex Roma e Bologna ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Anche noi cerchiamo continuità come il Milan. Domenica abbiamo il derby con l’Aek ed è un altro scontro diretto delicato. Insomma, non possiamo tirare il fiato perché fare risultato contro la squadra di Gattuso significa fare strada in Europa League. Nulla è mai semplice, ma quest’Olympiacos gioca bene e ha una mentalità vincente. Non va sottovalutato. Occhio anche a Lazaros, è un punto di riferimento per noi. Il precedente con Gattuso? Quel 2-1 (l’anno scorso con la maglia del Bologna, ndr) è stato immeritato: io giocai una bella gara, speriamo stavolta arrivi anche il risultato».