Oggi alle ore 12 andrà in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League, per Roma e Juventus c’è il pericolo Arsenal.

I Gunners sono la squadra da evitare ai sorteggi, le italiane sperano di schivare i ragazzi di Arteta, la sfida più complicata del lotto.