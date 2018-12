Europa League: Southampton a valanga, ok Villareal

Terminata la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League: ecco tutti i risultati

Dopo quelle delle 19:00, sono giunte al termine anche le gare delle 21:00 di Europa League, valide per la prima giornata della fase a gironi. Il gruppo H è guidato dallo Shakhtar Donetsk, corsaro in Turchia contro il Konyaspor: decisiva la rete di Ferreyra al 76′. Termina 1-1 l’altra gara del girone tra Braga e Gent. Terminano entrambe 0-1 le gare del gruppo I, forse il più equilibrato della competizione: Nizza – Schalke 04 e Salisburgo – Krasnodar decise rispettivamente da Baba e Joazinho.

SUPER SAINTS – Tutti a quota 1 punto nel girone J, quello della Fiorentina: i viola si sono fermati sullo 0-0 in trasferta contro il Paok, mentre è finita 2-2 tra Qarabag e Slovan Liberec. Clamoroso ko interno per l’Inter di de Boer nel gruppo K, con i nerazzurri battuti 0-2 dall’Hapoel Be’er Sheva. Tutto facile invece per il Southampton, l’altra favorita del girone: 3-0 sullo Sparta Praga, reti di Austin (doppietta) e Rodriguez. Infine, il gruppo L: Osmanilispor e Villareal a quota tre punti, con le due squadre vittoriose su Steaua Bucarest e Zurigo.