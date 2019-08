Europa League, svelate le quattro possibili avversarie del Toro ai Playoff 

Europa League, svelate le quattro possibili avversarie del Toro per i Playoff: ecco chi potrebbero incontrare i granata in caso di successo con il Soligorsk

Brutte notizie per il Toro in chiave Europa League. La UEFA ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la suddivisione in gruppi delle teste di serie e non. Il Toro è stato inserito tra le “unseeded” del GRUPPO 1. Nella giornata di lunedì 05 agosto, i granata conosceranno la prossima avversaria che uscirà da queste quattro sfide:

1: Pyunik (ARM) / Wolverhampton Wanderers (ENG)

2: Legia Warszawa (POL) / Atromitos (GRE)

3: FCSB (ROU) / Mladá Boleslav (CZE)

4: Haugesund (NOR) / PSV Eindhoven (NED)

Teste di serie

Non teste di serie

5: Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

6: Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

7: Austria Wien (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

8: Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)