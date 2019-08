Europa League, ecco tutti i risultati dell’andata del terzo turno preliminare: nessuna delle big sbaglia

Si è conclusa l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Non delude nessuna big dei principali campionati europei. Troppa la differenza con le altre compagini. A valanga sia il Wolverhampton che il Torino. Molto bene anche l’Eintracht e l’Espanyol che vincono fuori casa per 5-0 e 3-0 contro Vaduz e Lucerna. Ecco tutti i risultati delle altre:

Astana (KAZ) – Valletta (MLT) 5-1

AEK Larnaca (CYP) – Gent (BEL) 1-1

Pyunik (ARM) – Wolverhampton (ENG) 0-4

Sparta Praga (CZE) – Trabzonspor (TUR) 2-2

Craiova (ROU) – AEK Atene (GRE) 0-2

Brondby (DEN) – Braga (POR) 2-4

Ventspils (LAT) – Vitoria Guimaraes (POR) 0-3

Haugesund (NOR) – PSV (NED) 0-1

Malmoe (SWE) – Zrinjski (BIH) 3-0

Mariupol (UKR) – AZ Alkmaar (NED) 0-0

Molde (NOR) – Aris Salonicco (GRE) 3-0

Nefcti Baku (AZE) – Yehuda (ISR) 2-2

Sheriff Tiraspol (MDA) – AIK Stoccolma (SWE) 1-2

Thun (SUI) – SPartak Mosca (RUS) 2-3

Antwerp (BEL) – Viktoria Plzen (CZE) 1-0

CSKA Sofia (BUL) – Zorya Luhansk (UKR) 1-1

Feyenoord (NED) – Dinamo Tbilisi (GEO) 4-0

Lokomotiv Plovdiv (BUL) – Strasburgo (FRA) 0-1

Ludogorets (BUL) – TNS (WAL) 5-0

Maccabi Tel Aviv (ISR) – Suduva (LTU) 1-2

Sarajevo (BIH) – Bate Borisov (BLR) 1-2

Dudelange (LUX) – Kalju (EST) 3-1

Midtjylland (DEN) – Rangers (SCO) 2-4

Norkkopping (NOR) – Hapoel Beer Sheva (ISR) 1-1

Rijeka (CRO) – Aerdeen (SCO) 2-0

Austria Vienna (AUT) – Apollon (CYP) 1-2

FCSB (ROU) – Mlada Bolesvlav (CZE) 0-0

Vaduz (Lie) – Eintracht Francoforte (GER) 0-5

Legia Varsavia (POL) – Atromitos (GRE) 0-0

Lucerna (SUI) – Espanyol (ESP) 0-3

Partizan Belgrado (SRB) – Yeni Malatyasport (TUR) 3-1

Torino (ITA) – Shakhtyor Soligorsk (BLR) 5-0