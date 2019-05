Il Milan avrebbe scelto Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore: avviati i contatti con l’ex romanista per prendere il posto di Gennaro Gattuso a partire dalla prossima stagione

Il Milan avrebbe deciso: il sostituto di Gennaro Gattuso in panchina la prossima stagione dovrebbe essere Eusebio Di Francesco. La scelta nelle ultime ore sarebbe ricaduta proprio sull’ex tecnico della Roma, esonerato settimane fa, per ragioni prettamente tattiche: il gioco offensivo del tecnico pescarese solletica non poco la dirigenza rossonera, che alla fine si sarebbe convinta a dare il via libera agli intermediari per avviare quanto prima i primi contatt, come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport. A nulla sarebbero valse dunque le proteste social dei tifosi milanisti delle ultime ore, per niente persuasi dalla scelta di un profilo senza grosse esperienze internazionali come quello dell’ex giallorosso.

Restano in lista anche Maurizio Sarri (vicino però alla conferma da parte del Chelsea) e Gian Piero Gasperini (che difficilmente però lascerà l’Atalanta in caso di approdo in Champions League o di conquista della Coppa Italia). Ieri si è fatta strada anche l’ipotesi dell’ex Mark van Bommel, attuale allenatore del PSV Eindhoven con buoni risultati, assistito da Mino Raiola: potrebbe essere lui l’outsider. Scartata invece l’ipotesi Leonardo Jardim: il tecnico del Monaco non convince per via della scarsa conoscenza del calcio italiano.