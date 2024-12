L’Everton passa ai Friedkin, ecco l’annuncio ufficiale

L’Everton passa sotto il controllo della famiglia Friedkin: completato l’acquisto con il gruppo Roundhouse: il comunicato dei Toffees

L’Everton passa ufficialmente sotto il controllo della Famiglia Friedkin: i proprietari della Roma completano il passaggio di proprietà tramite Roundhouse Capital Holdings Limited società all’interno del gruppo della famiglia americana. Di seguito il comunicato del club.

«L’Everton Football Club è stato acquistato dalla Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), una società all’interno del The Friedkin Group (TFG). La transazione è stata conclusa in seguito a un accordo tra la Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e la Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club. L’accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da Premier League, Women’s Professional Leagues Limited, Football Association e Financial Conduct Authority».