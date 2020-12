Boxing Day di Premier League: l’Everton supera lo Sheffield United e vola al secondo posto. Vince anche il Manchester City contro il Newcastle

Il Boxing Day ha regalato altri due verdetti importanti in Premier League. L’Everton di Carlo Ancelotti ha conquistato la vittoria in casa dello Sheffield United (1-0, gol di Gylfi Sigurdsson) portandosi al secondo posto in classifica, dietro ai concittadini del Liverpool.

Sale al quinto posto il Manchester City di Pep Guardiola, che ha archiviato in scioltezza la pratica Newcastle: rotondo 2-0 tra le mura dell’Etihad Stadium firmato da Ilkay Gundogan e Ferran Torres.