L’Everton non si ferma: 3 a 1 al Middlesbrough

L’Everton di Ronald Koeman batte il Middlesbrough e conquista il secondo posto in Premier League: continua a sorprendere la squadra di Liverpool

L’Everton di Ronald Koeman continua a sorprendere in Premier League. La squadra di Liverpool, infatti, batte il Middlesbrough e sale a 13 punti in classifica conquistando così il secondo alle spalle del Manchester City di Pep Guardiola. I Toffees, in svantaggio per 1 a 0, hanno vinto in rimonta per 3 a 1.

LA PARTITA – Il match sembra mettersi subito in salita per gli uomini di Koeman, che vanno sotto a causa di un’autorete del portiere ex Roma Stekelenburg. Il vantaggio del Middlesbroug, però, dura solo 3 minuti e al 24esimo ci pensa Barry a rimettere le cose a posto, pareggiando il match. A quel punto l’Everton prende in mano il match, trovando prima il raddoppio Coleman e poi il goal del solito Lukaku che chiude il match sul 3 a 1.