Everton, Richarlison segna e lancia un fumogeno verso i tifosi: la FA pronta a indagare

L’attaccante dell’Everton Richarlison ha esultato per la rete decisiva contro il Chelsea lanciando un fumogeno verso i tifosi: la FA è pronta a indagare

Richarlison ha segnato, contro il Chelsea, la rete che ha ridato vita all’Everton nella lotta salvezza. Grande festa dopo il gol, ma proprio l’esultanza post marcatura potrebbe costare cara al brasiliano.

L’attaccante ha infatti festeggiato prendendo un fumogeno da bordocampo e lanciandolo verso i propri tifosi, in uno spicchio di spalti apparentemente vuoto. In tanti sui social si sono chiesti perché il calciatore non abbia ricevuto il cartellino rosso e adesso la Football Association è pronta ad aprire un’indagine su Richarlison.