Ex collaboratore di Ferguson: «Pogba? Non è giocatore di classe mondiale. Non è all’altezza»

L’ex collaboratore di Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, ha criticato aspramente Paul Pogba. Le sue parole

«Per me non ha ancora lavorato abbastanza. Tu puoi avere del talento, è vero, ma se non lo curi, non ti alleni, non lo coltivi con grande impegno, quella qualità rimarrà solo in superficie. Definirlo di classe mondiale? Non lo farei mai. Non è un giocatore di classe mondiale. Ha talento, ma non è un giocatore che si può definire in tal modo. In realtà ce ne sono pochi che possono essere definiti così. Credo che Pogba non meriti questo appellativo in nessun modo e in nessuna forma. Semplicemente non è all’altezza delle aspettative. Ci si aspetta molto da lui, eppure è un giocatore che non ha vinto trofei. Ora può essere un fattore negativo questa aspettativa in una squadra come lo United. Alla fine Pogba ha fatto molto bene alla Juventus che era una squadra con grandi leader e ben organizzata. I Red Devils ora non lo sono»