Eziolino Capuano nuovo allenatore della Roma? Spunta fuori l’ipotesi. Ecco le quotazioni

Eziolino Capuano Roma, ecco le quote del possibile arrivo dell’ex allenatore del Foggia alla corte dei giallorossi. La situazione

Tra i tanti nomi per sostituire Ivan Juric sulla panchina della Roma è spuntato fuori anche il nome di Eziolino Capuano: ex allenatore del Foggia e ironicamente considerato da tutto il popolo calcistico sui social. Tale ipotesi è stata talmente presa in considerazione che il suo arrivo addirittura è stato votato dai bookmaker.

EZIOLINO CAPUANO ROMA: LE QUOTE DELL’ARRIVO

Analizzando le quote dei vari siti di scommesse, l’arrivo di Eziolino Capuano alla Roma si aggira intorno ai 100/200 euro.