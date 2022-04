FA Cup, Manchester City Liverpool 2-3: i Reds volano in finale

Il Liverpool batte 3-2 il Manchester City a Wembley e conquista la qualificazione alla finale di FA Cup

Al Liverpool basta un tempo per battere il Manchester City nella semifinale di FA Cup. A Wembley, i Reds chiudono la prima frazione di gioco avanti di tre gol grazie alla doppietta di Mané e la rete di Konaté.

Nella ripresa, i Citizens si svegliano e con Bernardo Silva e Grealish riaprono la partita ma è troppo tardi per l’impresa. In finale ci va il Liverpool di Klopp, in attesa della sfidante che uscirà dall’altra semifinale tra Chelsea e Crystal Palace.