Fabio Caressa è nel mirino del web dopo una nuova profezia flop sull’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp – VIDEO

Fabio Caressa continua ad essere al centro degli sfottò del web. Il noto giornalista di Sky Sport è finito nuovamente nel mirino dopo un’altra profezia flop, questa volta sull’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Appena tre giorni fa, nel consueto appuntamento domenicale di Sky Calcio Club, Caressa ha accusato il tedesco di fare un bel calcio, ma senza aver mai vinto niente: «Ragazzi Klopp rischia di passare alla storia come l’allenatore più esaltato per il gioco e meno vincente della storia. Non ha mai vinto niente e aveva le squadre per vincere».

Alla frase, sia Capello che Bergomi sono insorti in quanto Klopp ha vinto due Bundesliga col Borussia Dortmund e dopo esser stato in finale di Champions per due volte. Caressa però ha insistito nella sua teoria: «Klopp ti diverte di più, ma non è uno che vince. Allora perché se Klopp non vince con il Barcellona va bene, se un altro non vince con l’Ajax no?». Ora, dopo la vittoria stratosferica del Liverpool sul Barcellona di ieri sera, queste frasi di Caressa sono finite nel mirino del web.