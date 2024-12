Fabregas: «Siamo stati propostivi e non se lo aspettavano, ma dovevamo fare meglio»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico dell’Inter, dopo la sconfitta subita dai lariani a San Siro contro l’Inter

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Como contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

LA PRESTAZIONE DEL COMO, E’ MANCATO SOLO IL GOL? – «Sì, alla fine questione di dettagli. Loro hanno dovuto sbloccare la partita con un corner, non credo che si aspettassero un Como così propositivo senza palla. Con la palla dovevamo fare meglio, oggi si è visto nella mia testa chi ha nel sangue il mio calcio e chi no. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita con l’Inter che non ricordo aver fatto nulla. Abbiamo provato a metterli in difficoltà e non abbiamo rischiato ad avere quella personalità di fare quel passaggio in più. Da Cunha e Strefezza molto bene, non voglio che la mia squadra giochi con paura. Sono arrabbiato perché penso che era una opportunità di fare male all’Inter»

LA MIA FRASE SU CHI PUÒ GIOCARE IL MIO CALCIO? – «Non si può giocare al nostro livello con una squadra più forte come l’Inter in questo stadio. Noi abbiamo preparato una partita incredibilmente, con la palla dobbiamo fare molto meglio, Quando ti arriva il pressing si vede chi ha la personalità di non buttare la palla».

SUL MERCATO E SU DOVE MIGLIORARE – «Preferisco non parlare di mercato, abbiamo quello che abbiamo. I giocatori mi hanno dato tantissimo, si farà quello che si dovrà fare. Ho 25 soldati che danno tutto, oggi vengono qua e fanno una prestazione del genere… Bisogna migliorare con l’allenamento, il campo parla sempre. Dovevamo avere più punti ma non lo abbiamo».