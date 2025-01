Fabregas Como: «La squadra sta crescendo, dovremo fare una gara importante»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, prima del calcio d’inizio della partita dei lariani contro il Milan

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Como Milan. Di seguito le sue parole.

«Tutto di pende da quello che facciamo oggi, il passato non conta. La squadra sta crescendo e siamo più adattati alle situazioni, penso che dobbiamo fare una gara importante. Per me è molto importante, è la nostra identità. Caqueret? Vedremo come va la partita, nelle ultime settimane ha avuto carico sull’adduttore: preferisco farlo entrare dopo e anche Perrone che torna dopo tre mesi. Rashford? Il livello del giocatori è quello che siamo adesso. Siamo in 25 che vogliono fare una buona partita con il Milan»