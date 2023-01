Fabregas: «Ora la salvezza con il Como poi farò l’allenatore»

Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei suoi obiettivi e del futuro

«Ho accettato Como per la bontà del progetto. Voglio dare una mano alla società e mi ha convinto Wise. Qui c’è un progetto serio a partire dallo stadio. Futuro? Sto studiando per prendere il patentino da allenatore. Non so a chi mi ispiro ho avuto diversi allenatori importanti e ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Sento molto vicino lo stile di Guardiola. Mi piacciono anche Arteta e De Zerbi. Obiettivo? Ora è la salvezza del Como, dobbiamo pensare giornata dopo giornata».