Fabregas racconta Conte: «Non c’era libertà, decideva lui cosa fare»

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, in una intervista a CBS Sports ha raccontato la sua esperienza al Chelsea con Antonio Conte in panchina.

COMANDANTE CONTE – «Penso che con Antonio fosse la prima volta che vedevo qualcuno sapere esattamente cosa voleva. Sempre. È stato come andare a scuola. Lo giuro, ti diceva tutto esattamente nel dettaglio: cosa fare dal portiere fino all’attaccante che segna. Ti diceva cosa fare. Tutto. Per me è stato un modo diverso di fare calcio e all’inizio è stato difficile. Tanta corsa, tanta intensità.

Mi sono sempre basato sulle mie qualità, sulla mia visione del gioco e sul passare la palla dove sentivo che potesse essere pericoloso. Con Conte no. Non potevo farlo. Ho avuto allenatori come Pep che hanno avuto molto gioco di posizionamento ma abbiamo avuto libertà dentro il campo sul dove passare. Con Conte la libertà non c’era, mi diceva dove dovevo passare la palla. Avevo 29 anni in quel momento, e giocavo già da 13 anni. Avevo giocato finali e vinto tanti trofei e lui mi diceva dove dovevo passare la palla».