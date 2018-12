Fabregas rompe col Chelsea: il Milan studia l’operazione

Il futuro di Cesc Fabregas sembra molto lontano dal Chelsea. Il ds del Milan Leonardo valuta la possibilità di portarlo a San Siro

Cesc Fabregas non è soddisfatto della scarsa considerazione di cui gode al Chelsea e si prepara a fare le valigie. La sua decisione di voler lasciare il club sembra decisiva e nel caso rappresenterebbe un assist non da poco per il Milan: «Questa situazione non è quello che voglio» ha dichiarato il giocatore al Daily Mail «È una situazione difficile per me, ovviamente. Le mie prestazioni non risentiranno del mio stato d’animo e darò sempre il massimo finché sarò qui. Ci metterò sempre la faccia quando ci sarà bisogno di me».

Qualche giorno fa Maurizio Sarri aveva manifestato il desiderio di trattenere il centrocampista spagnolo, ma le sue parole non sembrano smuovere Fabregas, che avrebbe “un’idea chiara” per la testa di cui non vuole parlare. Che si stia riferendo proprio ai rossoneri? Leonardo, del resto, ha pubblicamente ammesso di studiare l’operazione. Tuttavia, bisogna vedere se il Milan, a seguito della sentenza UEFA sul FFP, riuscirà ad imbastire una trattativa. Comunque vada, in ogni caso, il destino di Fabregas sembra essere lontano dai Blues.