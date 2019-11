Faggiano puntualizza: «A gennaio non parte nessuno, a meno che…»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima dell’inizio di Parma-Roma

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato di gennaio che potrebbe vedere protagonista la squadra emiliana con tanti elementi che interessano alle big. Le sue parole.

MERCATO SVINCOLATI – «Posso assicurare che sul mercato degli svincolati non andremo. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati, sebbene le assenze di giocatori come Grassi e Inglese possano pesare. Nonostante le assenze, non abbiamo mai demeritato».

GENNAIO – «Kulusevski? Lo dico chiaramente: a gennaio non si muove nessuno, a meno di offerte vantaggiosissime che possano permetterci di sostituire chi va via. Kulusevski, Gervinho… i nostri rimangono qui. Inter su Darmian? Il discorso è valido anche per lui. Per adesso non me l’ha chiesto nessuno, è un giocatore del Parma. Se ci fossero offerte vantaggiose e dovessimo trovare un sostituto all’altezza, vedremo. Lo volevamo fortemente, abbiamo fatto dei sacrifici per prenderlo»