Napoli, la famiglia di Koulibaly spinge per l’addio del difensore: Juve alla finestra

Il fratello di Koulibaly vorrebbe portare il senegalese lontano da Napoli: United, PSG, Real e Juve le possibili destinazioni

Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli è a forte rischio. De Laurentiis ha da sempre fatto sapere di non essere disposto a lasciar partire il senegalese, a meno di offerte irrinunciabili. Il presidente degli azzurri valuta il cartellino del difensore oltre 100 milioni di euro, una cifra molto alta, ma non impossibile da raggiungere per i top club europei. A complicare la situazione, inoltre, sembra essersi aggiunta anche la famiglia del giocatore.

Secondo quando riporta The Indipendent, l’entourage di Koulibaly, ed in particolare il fratello, starebbe spingendo per l’addio del senegalese al Napoli. Diverse sono le soluzioni per il futuro del centrale in caso di separazione dal club guidato da Ancelotti. Durante la prossima estate, si scatenerà infatti un’asta internazionale con protagonisti Manchester United, PSG, Real Madrid e Juventus.