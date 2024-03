FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 30

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O rivalutare il valore formativo della sconfitta

NAPOLI – ATALANTA

sabato 30/03, ore 12.30, DAZN

Il Napoli ha portato a termine una piccola impresa sportiva conquistando un pareggio in casa dell’Inter nel turno precedente. La sfida di questa giornata sa tanto di prova del nove per la squadra di Calzona.

L’Atalanta in Serie A non vince da 4 partite, trend negativo che rischia di pregiudicare la rincorsa ai posti europei e per il club, considerando la dimensione raggiunta negli ultimi anni, il mancato obiettivo potrebbe rappresentare una grossa delusione.

Scontro diretto vero e proprio oltre che una delle partite più interessanti della giornata. Non rimarremo delusi.

Il fantacalcista logico

Dopo una partenza più che esaltante ha un po’ deluso le aspettative. Ora serve un finale di stagione degno di un capitano scudettato. Dentro Di Lorenzo.

Il fantacalcista intuitivo

Lobotka lusingato dagli apprezzamenti che arrivano dalla Catalogna, sarà motivato a dare conferma di quanto è bravo.

Il fantacalcista eccessivo

Sempre poco sponsorizzato, Zappacosta potrà incidere con i suoi strappi in una sfida giocata ad altissima intensità.

GENOA – FROSINONE

sabato 30/03, ore 15.00, DAZN

Il Genoa può affrontare questo finale di stagione con una certa serenità e Gilardino potrebbe decidere di lavorare già in ottica futura. Avendo però ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette giornate ci saranno tutte le motivazioni per fare risultato.

Il Frosinone sembra in caduta libera con il mister alla ricerca spasmodica di soluzioni per ora non trovate. La squadra è obbligata a prendersi punti ovunque, il dubbio che manchi la forza per ottenerli è legittimo.

Favoriti i padroni di casa, rischio debacle per gli ospiti.

Il fantacalcista logico

Bani ci sa fare in entrambe le aree. Confermatissimo.

Il fantacalcista intuitivo

De Sanctis lo voleva oppure no? Mah. Intanto l’intuitivo lo schiera: Soulè riproporrà una delle sue magie!

Il fantacalcista eccessivo

Per l’eccessivo questa sarà la partita giusta per tornare a gustarsi le incursioni offensive di Haps.

TORINO – MONZA

sabato 30/03, ore 15.00, DAZN

Il Torino nelle ultime 3 partite su 4 in casa non è riuscito a segnare nemmeno un gol. Non essendo un dato di cui andare fieri, verosimilmente si cercheranno dei correttivi a riguardo.

Il Monza attraversa forse il miglior periodo da inizio stagione. I risultati sono abbastanza sorprendenti e la squadra vorrà cavalcare l’onda più a lungo possibile.

Probabilmente non sarà la sfida più sentita della stagione, ma potrebbero uscire tanti bei bonus.

Il fantacalcista logico

Potrebbe essere la volta buona per vedere finalmente Vlasic che va a bonus per la seconda giornata di fila.

Il fantacalcista intuitivo

…e per Maldini sarebbe addirittura la terza!

Il fantacalcista eccessivo

…mentre per Tameze arriverebbe il primo gol stagionale…

LAZIO – JUVENTUS

sabato 30/03, ore 18.00, DAZN

La Lazio ha il suo nuovo condottiero. Tudor proporrà un gioco basato su principi diversi da quelli portati dal suo predecessore e sarà interessante vedere come la squadra riuscirà a interpretarli.

La Juventus sta facendo una fatica incredibile. La pausa potrebbe avere aiutato come no, sicuramente è più probabile riuscire a fare qualcosa di meglio piuttosto che peggiorare: una sola vittoria nelle ultime 8 gare.

Riteniamo leggermente favoriti i biancocelesti, ma le incognite di questo scontro sono molteplici.

Il fantacalcista logico

Immobile è davvero fuori dai giochi per l’Europeo? Il finale di stagione sarà assolutamente determinante.

Il fantacalcista intuitivo

Tante assenze nel reparto offensivo della Juve: Kean avrà una chance importante.

Il fantacalcista eccessivo

…Ok, ma i bianconeri non sanno più segnare, mettere Mandas è fin troppo semplice.

FIORENTINA – MILAN

sabato 30/03, ore 20.45, DAZN / Sky

La Fiorentina al Franchi sa bene come farsi valere e, tenendo in considerazione la partita da recuperare, vincendo sabato sera tornerebbe con prepotenza a farsi sotto per la lotta all’Europa.

Il Milan, coppe comprese, ha vinto le ultime 5 gare disputate. Pioli ha scelto il periodo migliore per tornare ad andare forte, con questi risultati è lecito non porre limiti ai propri obiettivi.

Ci si gioca tanto, match che potrebbe sbloccarsi anche prima del previsto.

Il fantacalcista logico

Kayode è diventato una certezza per Italiano, di conseguenza anche per il fantacalcista logico.

Il fantacalcista intuitivo

Ha una sottile intuizione che riguarda Sottil: potrà mica accontentarsi degli esigui bonus prodotti finora?

Il fantacalcista eccessivo

Musah non parte titolare da una vita e non fa bonus da due generazioni. Da schierare!

BOLOGNA – SALERNITANA

lunedì 01/04, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Bologna sta volando. 7 vittorie nelle ultime 8 gare e obiettivo qualificazione Champions incredibilmente a portata. Momento eccezionale per il club e i suoi tifosi, in casa la spinta sarà travolgente.

La Salernitana non sa più dove sbattere la testa. L’ultimo tentativo si chiama Colantuono che ha l’esperienza per ricompattare una squadra che si sente comprensibilmente già condannata.

Considerando il periodo, si tratta della sfida tra la migliore e la peggiore, il che è tutto dire.

Il fantacalcista logico

In porta, Skorupski è la miglior scelta del turno.

Il fantacalcista intuitivo

Se avrà minuti, Saelemaekers dovrà provare a incidere in qualche modo per guadagnare punti nelle gerarchie del mister.

Il fantacalcista eccessivo

Nessuno crede a un Dia anche solo in panchina dopo il casino che ha combinato. Pardon, quasi nessuno…

CAGLIARI – VERONA

lunedì 01/04, ore 15.00, DAZN / Sky

Il Cagliari ha vinto in 2 occasioni nelle ultime 3 gare, raddrizzando una situazione di classifica che si era fatta pericolosa. Troppi comunque i gol subiti in casa ultimamente, dietro sembra necessitare di maggiore solidità.

Il Verona ha ottenuto pure lei 6 punti degli ultimi 9 disponibili dimostrando una compattezza invidiabile anche da alcune squadre posizionate più in alto.

La posta in gioco è importante come l’ossigeno, pur di rimanere in vita ci si potrebbe accontentare anche della dose minima.

Il fantacalcista logico

Un gol e un paio d’assist sono davvero poca roba, almeno questa è una buona occasione per incrementare tale bottino. In campo Nandez.

Il fantacalcista intuitivo

Folorunsho in dubbio? Ma chi se ne importa! Inamovibile.

Il fantacalcista eccessivo

Con Shomurodov non si sa mai: bonus a catinelle o brutte pagelle? L’eccessivo non ha dubbi, punta tutto sull’uzbeko.

SASSUOLO – UDINESE

lunedì 01/04, ore 15.00, DAZN

Il Sassuolo è autore di un girone di ritorno terribile, avendo infatti conquistato 4 miseri punti nelle ultime 10 giornate. Questo è un match di importanza capitale per tentare la salvezza, vietato fare prigionieri.

L’Udinese in trasferta sa il fatto suo, frecce per l’arco ne possiede e non potrà risparmiarle essendo a un tiro di schioppo dalle zone bollenti.

Piccola curiosità: nei precedenti del 2023 abbiamo assistito a due pareggi, terminati entrambi 2 a 2…

Il fantacalcista logico

Servono punti. Servono gol. Serve Pinamonti.

Il fantacalcista intuitivo

Sempre presente, leader non solo per la fascia al braccio e quest’anno addirittura due gol messi a segno. Walace sarà l’intuizione di giornata.

Il fantacalcista eccessivo

Solo sottrazioni finora a completare una pagella non sempre sufficiente. Ma sta a vedere che questa volta Doig qualcosa di buono lo combina…

LECCE – ROMA

lunedì 01/04, ore 18.00, DAZN

Il Lecce si potrebbe definire la migliore squadra tra le peggiori, in quanto guida la classifica di quelle ancora invischiate nella lotta per non retrocedere, nonostante il numero di gol fatti rimanga ad oggi insoddisfacente.

La Roma ha infiammato questo finale di stagione, una outsider che ha sparigliato completamente le carte su tutti i tavoli. Purtroppo per De Rossi il lavoro non è finito, i posti Champions pare siano solo 4…

Partita gagliarda e romani in netto vantaggio nei pronostici.

Il fantacalcista logico

Svilar dà grandi sicurezze. Ottima scelta per questo turno.

Il fantacalcista intuitivo

Baldanzi potrebbe avere una chance dall’inizio. Bisogna crederci!

Il fantacalcista eccessivo

La puntata eccessiva si chiama Almqvist: due gol questa stagione, entrambi contro le romane.

INTER – EMPOLI

lunedì 01/04, ore 20.45, DAZN

L’Inter di Inzaghi punta allo scudetto con record vari annessi. Non dover gestire altre competizioni è sulla carta un ulteriore vantaggio a patto che non ci siano scorie per un’eliminazione Champions arrivata troppo presto.

L’Empoli si è fisiologicamente dovuto fermare dopo una marcia importante. Adesso la situazione è meno critica rispetto al girone d’andata, ma la barca del comandante Nicola è ancora lontana dal porto.

La vittoria dei nerazzurri non sembra poter essere oggetto di discussione.

Il fantacalcista logico

Ma quanti bonus interessanti sta facendo Darmian? Certezza assoluta.

Il fantacalcista intuitivo

Se la partita si mettesse subito molto bene potrebbe avere minuti a disposizione. Dentro Buchanan.

Il fantacalcista eccessivo

Ci fosse mai un rigore per l’Empoli… Niang è da buttare dentro.