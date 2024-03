FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 30: Mateo Retegui

Astrologicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Mateo Retegui

L’Oroscopo di CN24 – Ariete Retegui.

Amore

La luminosa Venere transita nel segno amico del Grifone, ed è pronta a toccarlo con la sua fortuna.

L’Ariete Retegui desidererà conoscere meglio la persona che gli sarà di fronte, in particolar modo attraverso una complicità fisica da costruire con il diretto avversario, suo marcatore. Egli avrà inoltre piacere di dialogare con il suo partner d’attacco. Sarà impossibile non farsi coinvolgere dal suo trascinante entusiasmo.

Lavoro

L’Ariete Retegui attraversa un ottimo momento! Gilardino e Mercurio lo aiuteranno a massimizzare la prestazione facendolo arrivare in serata soddisfatto del proprio operato. Egli potrà mantenere il ruolo di finalizzatore, le sue idee avranno una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Nello spogliatoio saprà mantenere rapporti equilibrati e gentili con i colleghi.

Bonus

Per il colpo grosso potrebbe essere finita l’attesa.

La Luna è in angolatura dissonante nei confronti del Frosinone, il quale non verrà favorito negli scontri in trasferta. Dunque, puntare con insistenza sulla ruota di Genova: l’Ariete Retegui saprà muoversi con destrezza tra impegni in Nazionale e presunti affaticamenti, risultando pronto per godere di svariati +3.