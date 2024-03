FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 28: Teun Koopmeiners

Aggressivamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Teun Koopmeiners

Nel parco nazionale dello Stadium possiamo osservare il comportamento del Teun, centrocampista della famiglia dei Koopmeiners.

In questa ampia pianura erbosa, il Teun ama cacciare e il +3 è il suo bersaglio preferito. Il Teun eccelle in furtività. Le sue scarpette felpate, comuni tra i centrocampisti offensivi, gli permettono di spostarsi senza fare rumore, ma è il suo mancino ad essere considerato tra i più letali della penisola italica.

Le immagini delle telecamere nascoste fra la vegetazione, rivelano un comportamento poche volte osservato prima e tipico solo dei più temibili predatori.

Il Teun esce a cacciare durante le ultime luci del giorno. Dopo alcuni minuti individua già la sua prima preda. Restando immobile e quasi accovacciato attende il momento perfetto. Astutamente rimane nascosto mentre piano piano riduce la distanza tra sé e il pallone. Servendosi del suo piede a sciabola, lo azzanna. Per il branco avversario non resta più nulla da fare.

Col calare della notte si sposta in un’altra area per colpire nuovamente. In assoluto silenzio fiuta la seconda preda, un attimo dopo è già in corsa. Il tempismo fa la differenza nella lotta alla sopravvivenza e il Teun in questo aspetto è formidabile. Anticipa gli altri animali e affonda il colpo.

Queste immagini sono sensazionali ed evidenziano come il Teun possa essere pericoloso per il fantacalcista, ma è fondamentale ricordare che si tratta di una specie protetta. Purtroppo restano pochi esemplari di centrocampisti con tali caratteristiche a popolare i campi del nostro campionato. Negli ultimi anni questi predatori hanno deciso di migrare più a nord in Europa, alcuni addirittura in Asia occidentale. Tuteliamo l’habitat naturale del Teun per evitare che anche lui si allontani definitivamente.