FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 29: Juan Jesus

Fedelmente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di serie A. Oggi tocca a lui: Juan Jesus

Da un punto di vista prettamente di Fantacalcio Juan Jesus a inizio anno poteva essere serenamente considerato una mezza sola.

Un centrale difensivo utile all’occorrenza ma non particolarmente affidabile, vuoi per una media in pagella simile a quella di Pierino contro tutti, vuoi per uno scarso feeling con i bonus, meno frequenti dei tweet pro Juventus di Varriale, vuoi per una carriera che negli ultimi 7-8 anni in Italia l’ha visto poco protagonista considerando il numero di apparizioni in campo. A proposito, nonostante il difensore del Napoli venisse da una stagione memorabile per risultati di squadra, durante la stessa il suo apporto è stato rivedibile, con solo 19 presenze in tutto, coppe e cene aziendali comprese.

Francamente, le premesse per questa annata non sembravano diverse. Quasi nessuno lo considerava un titolare su cui investire crediti importanti, al limite da prendere in coppia con qualche profilo più quotato, godendo magari di un cospicuo sconto fedeltà, o giusto per completare la raccolta punti per le lenzuola.

Il bello del fantacalcio però è anche questo (o è la cosa peggiore del gioco, dipende dai punti di vista): nell’arco di una stagione tutto può cambiare, con annunciati protagonisti che svaniscono nel nulla e giocatori inizialmente poco appetibili che si prendono la scena.

Così è capitato per Juan Jesus.

In campo nelle prime partite quasi per scelta obbligata si è poi infortunato nel periodo successivo. Eccola lì, l’ennesima conferma della sua dimensione di pseudo bidone del fantacalcio. Chi non l’ha pensato?

Invece, una volta rientrato, non c’è stato più spazio per gli altri. Sempre titolare e media voto in continua crescita. L’ultimo atto di questa bella storia, proprio domenica, in trasferta, contro l’Inter prima in classifica e sua ex squadra, e contro il capocannoniere del campionato. Juan Jesus non solo ha giocato molto bene, ma ha pure segnato il gol del pareggio che ha interrotto l’incredibile serie di vittorie degli avversari.

Migliore in campo, in trasferta, contro i migliori. “Chapeau!” direbbe un noto ex presentatore televisivo.

Chi gioca da tempo al fantacalcio ormai l’ha capito: non si tratta di una scienza esatta. Anzi, tutt’altro. Proprio per questo, alle volte, invece di fare calcoli e analisi statistiche, bisogna saper leggere dei segnali.

E tutto può apparire più chiaro.

Jesus.

In tanti inizialmente non credevano.

Jesus… prendiamo questo nome.

Chi, chiamato in maniera analoga, ha goduto di una certa fama nel corso degli ultimi millenni?

A quanti anni costui ha raggiunto l’apice della sua carriera?

Ora, quanti anni compie Jesus proprio nel 2024?

Già.

Inoltre, precisamente quest’anno, non sta forse avvenendo una sorta di resurrezione calcistica per Juan Jesus? E come mai il giocatore è stato sempre presente proprio da Dicembre in poi?

Solo coincidenze? Solo superstizioni?

Forse. Ma nel fantacalcio bisogna avere fede nei propri giocatori. E magari, in alcuni casi, letteralmente.

(Ah! Chi altro compie 33 anni nel 2024? Junior Messias. Perciò convertitevi, infedeli! O acquistatelo.)