FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO - Il top della giornata 24: Riccardo Orsolini - Calcio News 24

Mielosamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Riccardo Orsolini.

Egregi fantacalcisti,

La nostra collaborazione vanta ormai diverse stagioni all’attivo ed è stato un crescendo di soddisfazioni reciproche.

Quando ho iniziato ad apparire nelle liste in pochi si sono fidati del mio nome, optando per professionisti più affermati. I ruoli offensivi di una rosa del fantacalcio sono delicati e vanno selezionati con attenzione, mi si diceva in sede di colloquio. Ho accettato di buon grado il ruolo da comprimario, il mio incarico aveva spesso tali premesse: “Se non gioca lui, mi entra Orsolini”. Fatica, sacrifici e pazienza per sei lunghe stagioni.

Con tanta dedizione ho scalato posizioni e finalmente nella stagione 2022/2023 ho raggiunto la soglia spartiacque della doppia cifra, quella che definisce i giocatori determinanti nel fantacalcio da quelli che servono per riempire la ultime caselline Excel. Ero finalmente diventato un top. “Orsonaldo!”, così mi si annunciava nelle aste delle leghe.

Ora, però, esimi fantacalcisti, sono qui con la presente a manifestare la mia delusione.

Perchè il vostro scetticismo sembra essersi dissolto come la neve alla gara di urina post allenamento quando avete fatto la conoscenza di Joshua Zirkzee. Parliamo di uno sbarbatello, con l’acconciatura alla Hair di Napo orso capo. Signori, la scorsa stagione, quando io segnavo 11 gol, lui ne metteva a referto appena un paio. Contava più dribbling non riusciti che minuti giocati. Vittima del nonnismo di Arnautovic. Thiago Motta lo impiegava come dog sitter. Poi quest’anno si ritrova titolare quasi per caso e in un attimo diventa la star, il top player del Bologna. Lui. E Orsonaldo dimenticato. In tutte le leghe si parla solo di Zirkzee, viene osannato, viene richiesto negli scambi, le sue giocate provocano urli di eccitazione più acuti di quelli di Giorgia all’Ariston.

Vi rendete conto? Manco se i tunnel portassero bonus! E l’incarico da comprimario? E i dubbi sulla giovane età? Dov’è finita la delicatezza del ruolo? Il valore della gavetta è stato calpestato? E poi quei capelli… per cortesia!

Non mi si fraintenda, sono un professionista esemplare. Il mio apporto non subirà alcuna flessione. Anzi, come si evince dall’ultima doppietta che ho messo a segno, punto a superare il personale record di bonus.

Però invito voi, gentili fantacalcisti, ad assumere in futuro un atteggiamento più professionale, ad avere più riguardo per il sottoscritto e per tutti i giovani calciatori che prima di essere considerati degni di aste importanti hanno subito umiliazioni per anni, relegati al ruolo di eterni panchinari o addirittura non convocati, scambiati nelle leghe per due patatine o persino svincolati per recuperare una manciata di crediti.

Per concludere, illustri fantacalcisti, perdonate lo sfogo che ritengo comunque lecito. Sono certo che questa trasparenza non farà che accrescere la fiducia reciproca e il desiderio di proseguire la nostra collaborazione.

Colgo l’occasione per porgervi distinti saluti.

In fede,

Orsolini Riccardo